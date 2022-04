MP pede que Monique Medeiros volte a ser presa no Rio após uso de redes sociais

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou, nesta sexta-feira (8), com um pedido para que a professora Monique Medeiros volte para a prisão. Ela é denunciada como uma das responsáveis pela morte do filho, Henry Borel, em março de 2021, e havia sido solta na última terça-feira (5).

De acordo com o MPRJ, apesar de proibição da Justiça Monique usou as suas redes sociais após ter prisão preventiva relaxa e sair da prisão. O médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, que era namorado de Monique, também responde pelo crime e continua preso.

A Justiça argumentou que Monique tem sofrido ameaças dentro da cadeia e ressaltou que a manutenção da detenção “não favorece a garantia da ordem pública”.

Conforme o documento, Monique se envolveu em postagens veiculadas em suas redes sociais, mesmo após o juízo ter decretado que uma das condições para a soltura dela seria a proibição de postagens em redes sociais, "quaisquer que sejam elas", sob pena de restabelecimento da ordem prisional.



O recurso, interposto pela 2ª Promotoria de Justiça junto ao II Tribunal do Júri da Capital, destaca ainda que a denúncia, da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, imputa a Monique e o ex-vereador , a responsabilidade pela morte de Henry, por uma “conduta deliberada”, em que se sabia ou se poderia prever o resultado.



Conforme o órgão, a preocupação da mãe do menino, após a morte de Henry, nunca foi a obtenção da Justiça, mas sim a busca de se livrar de eventual responsabilidade penal.

O recurso também destaca que um dos motivos alegados para o relaxamento da prisão foi baseado no relato da própria Monique. Ela disse ter recebido ameaças dentro da prisão. Conforme o MP, porém, a integridade física dela está ilesa desde que foi presa.