Monique Medeiros terá cinco dias para instalação de tornozeleira eletrônica no Rio de janeiro

A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros, saiu da cadeia no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (5). Agora, ela tem cinco dias para instalar a tornozeleira eletrônica na Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Rio.

A decisão sobre a soltura de Monique foi concedida pela 2ª Vara Criminal, determinando que ela ficará em prisão domiciliar e usará tornozeleira eletrônica.

Além disso, a mãe de Henry está proibida de conversar com qualquer outra pessoa, exceto parentes e advogados, e deve permanecer completamente fora das redes sociais.

Na decisão, a juíza Elizabeth Machado Louro falou sobre as ameaças sofridas dentro da cadeia, pontuando que a prisão de Monique não "favorece a garantia da ordem pública".

Apesar da substituição da prisão preventiva, Jairinho, padrasto do menino Henry, continuará preso.

MP vai recorrer

O Ministério Público já decretou que deve recorrer da decisão. Segundo o promotor Fábio Vieira dos Santos, ela não pode ser beneficiada pela medida porque é uma das responsáveis pela morte do próprio filho.

Entretanto, a decisão da juíza aponta que a soltura de Monique individualiza sua conduta "para fins de avaliar a necessidade ou não de manter a prisão cautelar nos termos em que foi decretada no início do processo".

Desde 8 de abril, Monique e Jairinho estavam presos acusados pela morte da criança. As investigações apontam que a criança morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por 'ação violenta' no dia de sua morte, segundo laudo divulgado. O ex-vereador teve um pedido de habeas corpus negado pelos desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A professora entrou com um pedido de relaxamento de prisão no Supremo Tribunal Federal (STF). Jairinho foi denunciado por:

homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, tortura e impossibilidade de defesa da vítima), com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos;

tortura;

coação de testemunha.

E Monique foi denunciada por:

homicídio triplamente qualificado na forma omissiva imprópria, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos;

tortura omissiva;

falsidade ideológica;

coação de testemunha.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil