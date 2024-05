Justiça manda prender condutor de Porsche, réu por homicídio de motorista de aplicativo em SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou prender preventivamente nesta sexta-feira (3) Fernando Sastre de Andrade Filho, que matou um motorista de aplicativo em um acidente enquanto dirigia uma porsche no mês de março, em Tatuapé (SP). As informações são do g1.

O Ministério Público recorreu ao Tribunal contra a decisão da Justiça, que havia negado três vezes o pedido de prisão feito pela Polícia Civil. O advogado de Fernando, Elizeu Camargo, afirmou que irá entrar com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

Veja também País Caso Victoria: exame confirma que corpo encontrado em mata é de adolescente de 14 anos País Número de mortos em chuvas no RS sobe para 39, aponta novo boletim da Defesa Civil

O desembargador João Augusto Garcia, que determinou a prisão preventiva, também manteve o pagamento de fiança de R$ 500 mil.

ENTENDA O CASO

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, dirigia acima de 50 km/h, velocidade máxima permitida na Avenida Salim Farah Maluf, antes de colidir com outro carro na via. O acidente ocorreu às 2h da manhã do dia 31 de março, em Tatuapé (SP).

Um motorista de carro por aplicativo faleceu em decorrência do impacto, sendo identificado como Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. O paulista fugiu da cena do acidente, deixando o local com a mãe, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, depois da batida. Ele se entregou à polícia somente um dia depois.

O caso, investigado pelo 30º DP, foi registrado como homicídio culposo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente.