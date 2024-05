Baleado em sequestro de ônibus no Rio tem alta médica após quase dois meses

O passageiro baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro recebeu alta médica nesta sexta-feira (3). O funcionário da Petrobras estava internado no Hospital Samaritano Botafogo. As informações são do g1.

Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, foi atingido no coração, pulmão e baço, em dia 12 de março, após Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, fazer 17 reféns em um ônibus. Os reféns foram liberados após três horas.

Sob aplausos da equipe médica, o sobrevivente deixou o hospital andando e conversando. Bruno agradeceu o cuidado dos profissionais durante sua internação.

Ele foi retirado da ventilação mecânica no dia 22 de março e não precisa mais da ajuda de aparelhos para respirar. Recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva em 26 de março.

Sequestro no RJ

Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, fez 17 passageiros reféns, incluindo crianças e idosos, em um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro, em 12 de março. No início da noite, o sequestrador se entregou após três horas de negociação.

Na ação, o suspeito fez disparos e pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, atuou para cercar o local durante a ocorrência.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), classificou a atuação das autoridades como ‘exemplar’. “O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns libertados. Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações”, ressaltou.