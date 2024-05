Mãe e filho que invadiram casa e mataram idosos são indiciados por três crimes em MT

Após dois dias foragidos, Ines Gemilaki e Bruno Gemilaki Dal Poz se entregaram à Polícia Civil na tarde do dia 23 de abril. Eles invadiram uma casa com pelo menos oito pessoas reunidas, deixaram um padre ferido, e mataram Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos. O crime teria ocorrido por um desacordo comercial.

A delegada responsável pelo caso, Anna Marien, afirmou que Ines é pecuarista e o filho dela é um médico que trabalha em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Eles estavam sendo procurados pela Polícia Civil antes de se entregarem no município de Peixoto de Azevedo.

O desacordo comercial pode estar relacionado com o pagamento de aluguel da casa que foi invadida. No vídeo, a mulher aparece entrando na casa atirando com uma arma de fogo. Ines, que estava vestindo uma blusa azul, portava uma pistola, e Bruno, de branco, estava com uma espingarda calibre 12. Em outro trecho das imagens da câmera de segurança, os suspeitos aparecem fugindo, carregando as armas.