Mãe e filho matam idosos e deixam padre ferido após invadir casa no MT; veja o que se sabe

Mãe e filho, identificados como Ines Gemilaki, de 48 anos, e Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, invadiram uma casa, mataram dois idosos e deixaram um padre ferido, nesse domingo (21), no município de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, a 692 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos. A suspeita é de que a motivação do crime seja um desacordo comercial. As informações são do portal g1.

A delegada responsável pelo caso, Anna Marien, afirmou que Ines é pecuarista e o filho dela é um médico que trabalha em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O marido de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, também é suspeito de envolvimento nos assassinatos. Ele estaria esperando fora da casa para ajudar na fuga da família. Eles são procurados pela Polícia Civil.

Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. No vídeo, a mulher aparece entrando na casa atirando com uma arma de fogo. Ines, que estava vestindo uma blusa azul, portava uma pistola, e Bruno, de branco, estava com uma espingarda calibre 12. Pelo menos oito pessoas estavam na casa que foi atacada. Em outro trecho do vídeo, os suspeitos aparecem fugindo, carregando as armas.

Legenda: Imagens de câmeras de segurança registraram o crime Foto: Reprodução

Segundo a polícia, Ines registrou um boletim de ocorrência por ameaça contra a família das vítimas, horas antes do crime. O alvo dos atiradores, de acordo com a delegada, era o proprietário da casa, mas ele não foi atingido.

"Quem faleceu não tinha nenhuma relação. A suspeita saiu da casa com algumas dívidas, e eles sempre discutiam, o que acabou culminando nisso", explicou a delegada.

A Polícia Civil é responsável pelas investigações do crime e trabalha para a localização dos suspeitos.