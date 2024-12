Ceará recebe prêmio milionário da CBF por acesso à Série A; veja valor

O Ceará recebeu um prêmio milionário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo acesso à Série A do Brasileiro de 2025. Em reunião nesta terça-feira (10), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o presidente alvinegro João Paulo Silva foi comunicado do bônus pelo dirigente Ednaldo Rodrigues, da CBF.

O Diário do Nordeste apurou que o valor foi de R$ 1,35 milhão. O pagamento não estava previsto no regulamento oficial da competição, mas serviu como uma parabenização da entidade pela conquista, que foi oficializada ao longo do dia.

O mesmo ocorreu no fim de 2023. O bônus também foi concedido para Sport e Mirassol, que garantiram o acesso. Já o Santos, campeão da competição, embolsou R$ 3,5 milhões. Em relação ao último ano houve um aumento de 15% do pagamento.

O montante se soma aos R$ 120 milhões que a gestão alvinegra projeta receber devido ao acesso, o que inclui aumento de publicidade, cláusulas com patrocinadores e verba da Liga Forte União (LFU).