Espírito Santo confirma primeira morte por febre Oropouche; caso é o 4º confirmado no Brasil

O Espírito Santo confirmou a primeira morte por febre Oropouche no estado. Este é o quarto caso que resultou em óbito pela doença no país este ano. A vítima, uma mulher de 61 anos, moradora da cidade de Fundão, faleceu em 28 de agosto.

Além dela, duas pessoas morreram na Bahia e outra em Pernambuco. No total, foram confirmados quase 11 mil casos no território brasileiro em 2024. Segundo a Agência Brasil, a maioria são pacientes do Amazonas e do Espírito Santo, com pouco mais de 3 mil casos cada, seguidos de Rondônia, com 1.700.

O Brasil passa por um surto de febre Oropouche neste ano. O vírus é transmitido pelo inseto conhecido como mosquito-pólvora ou maruim. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dor muscular e articular, que aparecem entre 3 e 8 dias após a picada do inseto.

