Mãe e filho que mataram idosos se entregam à polícia em MT

Após dois dias foragidos, Ines Gemilaki, de 48 anos, e Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, se entregaram à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (23). Mãe e filho são suspeitos de matar dois idosos no município de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, no último domingo (21).

Conforme o g1, eles invadiram uma casa com pelo menos oito pessoas reunidas, deixaram um padre ferido, e mataram Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos. O crime teria ocorrido por um desacordo comercial.

O momento em que a dupla entra na casa foi registrada por uma câmera de segurança, sendo possível ver Ines com uma arma nas mãos.

A polícia detalhou que o marido de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, e o cunhado dela, Eder Gonçalves Rodrigues, foram presos nesta terça por suspeita de envolvimento no duplo homicídio.

Relembre o caso

A delegada responsável pelo caso, Anna Marien, afirmou que Ines é pecuarista e o filho dela é um médico que trabalha em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Eles estavam sendo procurados pela Polícia Civil antes de se entregarem no município de Peixoto de Azevedo.

O desacordo comercial pode estar relacionado com o pagamento de aluguel da casa que foi invadida. No vídeo, a mulher aparece entrando na casa atirando com uma arma de fogo. Ines, que estava vestindo uma blusa azul, portava uma pistola, e Bruno, de branco, estava com uma espingarda calibre 12. Em outro trecho das imagens da câmera de segurança, os suspeitos aparecem fugindo, carregando as armas.