Cachorro morre em voo após Gol mandá-lo para Fortaleza por engano

Um cachorro de 5 anos da raça Golden Retriever morreu, nessa segunda-feira (22), durante o transporte aéreo da Gollog, empresa da Gol Linhas Aéreas, após um erro no destino. As informações são do g1.

O cão chamado Joca deveria ir de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, onde o tutor o aguardava. Por erro da empresa, no entanto, o animal foi transportado para Fortaleza, no Ceará, e somente depois levado de volta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A família acusa a empresa de não prover os cuidados necessários ao cachorro. Em vídeo divulgado pelos tutores, o cachorro aparece bebendo água em uma garrafa de plástico através das grades do canil.

"Eles colocam água em um negocinho que o cachorro tem que passar a língua para tirar água. Um cachorro daquele tamanho, com 47 quilos, não dá para acreditar nisso. Aí eles colocaram o cachorro de volta sem nenhuma avaliação, sem nenhum veterinário examinar o animal", disse Marcia Martin, mãe de João Fantazzini, tutor do Joca.

"Nem estabilizaram o cachorro, nem levaram para um lugar refrigerado, nem andaram um pouquinho com ele para ver como ele estava e mandaram de volta. Quando chegou aqui em Guarulhos, eles demoraram de 30 a 40 minutos, e meu filho perguntando o que aconteceu, 'cadê meu cachorro?'", completou.

Ao chegar a Sinop, João Fantazzini contou que chegou a perguntar onde poderia buscar o pet no espaço da Gollog, mas foi avisado que teria que voltar para São Paulo porque o animal tinha ido para Fortaleza. Após retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, no entanto, João afirma que encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa. Segundo o atestado de óbito, Joca morreu por uma parada cardiorrespiratória.

Gol alega falha operacional

A Gol afirmou, em nota ao G1, que foram surpreendidos com o falecimento de Joca porque ele recebeu cuidados da equipe em Fortaleza e que a morte aconteceu logo depois do pouso em Guarulhos.

A empresa justifica que o pet foi parar em Fortaleza por uma falha operacional, que fotos do animal foram enviadas para o tutor na parada e que João escolheu voltar para Guarulhos para encontrar o animal. A companhia também afirma estar oferecendo suporte ao tutor e estar apurando os detalhes do ocorrido com prioridade.

"Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação", disse o comunicado.

Leia nota da Gol na íntegra:

A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).

Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca.

A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal.

A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação.