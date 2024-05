Mais cinco rodadas da Série B são detalhadas pela CBF; veja datas e horários de jogos do Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais cinco rodadas da Série B do Brasileirão 2024, da quinta à nona rodada da competição. O Ceará fará três jogos como mandante e dois como visitante neste período.

Neste intervalo, o Ceará irá enfrentar o Amazonas, o Operário-PR, a Chapecoense, o Coritiba e a Vila Nova. As partidas contra Amazonas, Chapecoense e Coritiba serão disputadas tendo o Vovô como mandante.

Foto: Kid Jr

DATAS DOS JOGOS DO CEARÁ

15/05 (qua) - Ceará x Amazonas | 21h30

19/05 (dom) - Operário-PR x Ceará | 16h

26/05 (dom) - Ceará x Chapecoense | 18h30

31/05 (sex) - Ceará x Coritiba | 19h

11/06 (ter) - Vila Nova x Ceará | 21h30

O Ceará ocupa atualmente a 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. A equipe soma um ponto em duas rodadas disputadas, com um empate (com o Goiás) e uma derrota (para o Mirassol).