Nova pesquisa aponta qual time tem mais torcida no estado do Ceará; veja números

Uma nova pesquisa de opinião pública, encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus, apontou quais são as maiores torcidas do estado do Ceará. A pesquisa apontou o Flamengo como o clube com maior torcida no estado do Ceará. 20% dos entrevistados revelou ser torcedor do Rubro-Negro carioca. Logo após o Flamengo está o Ceará, com 17%, seguido do Fortaleza, com 15%

1.700 entrevistas foram realizadas com pessoas do estado do Ceará de 16 anos de idade ou mais entre os dias 11 e 18 de abril de 2024. Os dados foram coletados através de questionário eletrônico, via tablet ou smartphone. O cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa.

RESULTADOS DA PESQUISA:

MAIORES TORCIDAS DO ESTADO DO CEARÁ

Logo após o Flamengo está o Ceará, com 17%, seguido do Fortaleza, com 15%. Como a margem de erro é de 2,4% sobre os resultados totais da amostra, há um empate técnico entre Ceará e Fortaleza considerando a margem de erro. Desconsiderando a margem de erro, o Ceará ficou em segundo lugar e o Fortaleza em terceiro.

Depois de Ceará e Fortaleza, aparecem no ranking o Corinthians, com 10%, o Palmeiras, com 4%, o São Paulo, com 3%, o Vasco e a Seleção Brasileira, com 2%.

Flamengo: 20% ⁠Ceará: 17% ⁠Fortaleza: 15% ⁠Corinthians: 10% ⁠Palmeiras: 4% ⁠São Paulo: 3% ⁠Vasco: 2% ⁠Seleção Brasileira: 2% ⁠Outros: 1% ⁠Não torce para nenhum time: 25% ⁠NS/NR: 1%

COMPARAÇÃO COM A ÚLTIMA PESQUISA

A última pesquisa havia sido realizada em novembro de 2019 e também apontou a mesma ordem dos quatro primeiros colocados: Flamengo, Ceará, Fortaleza e Corinthians.O Flamengo cresceu de 17% para 20% em 2024, apresentando um crescimento de três pontos percentuais. Esse mesmo crescimento foi percebido nas torcidas de Fortaleza e Corinthians, que saltaram de 12% para 15% e 7% para 10%, respectivamente. O Ceará teve um crescimento de dois pontos percentuais, saindo de 15% em 2019 para 17% em 2024, permanecendo na segunda colocação das maiores torcidas do estado, atrás do Flamengo e à frente de Fortaleza e Corinthians.

MAIORES TORCIDAS DA CIDADE DE FORTALEZA

Fortaleza e Ceará apareceram empatados na pesquisa considerando apenas a cidade de Fortaleza (CE). Os dados apontaram que 31% dos entrevistados da cidade torcem para o Fortaleza e outros 31% torcem para o Ceará. O Ferroviário, equipe da Barra do Ceará, apresentou 1% dos torcedores. Outros times citados foram o Flamengo, com 4%, além de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Seleção Brasileira, todos com 1%.

Fortaleza: 31% ⁠Ceará: 31% ⁠Flamengo: 4% ⁠Palmeiras: 1% ⁠São Paulo: 1% ⁠Corinthians: 1% ⁠Seleção Brasileira: 1% ⁠Ferroviário: 1% ⁠Outros: 1% ⁠Não torce para nenhum time: 26% ⁠NS/NR: 1%

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

52% dos entrevistados são do sexo feminino e 48% do sexo masculino. A faixa etária com mais entrevistados foi entre 25 e 34 anos, representando 24%. 45% dos entrevistados tem grau de escolaridade “até ensino fundamental” e 53% tem renda familiar de até um salário mínimo.

32% dos entrevistados não trabalha, sendo aposentados, estudantes ou donas de casa, enquanto 31% estão empregados. A religião predominante entre os entrevistados foi a católica, tendo sido apontada por 59% dos entrevistados.

SEXO

Feminino : 52%

: 52% ⁠Masculino: 48%

FAIXA ETÁRIA

16 a 24 anos : 19%

: 19% ⁠25 a 34 anos : 24%

: 24% ⁠35 a 44 anos : 19%

: 19% ⁠ 45 a 59 anos : 21%

: 21% ⁠60 anos ou +: 16%

GRAU DE ESCOLARIDADE

Até ensino fundamental : 45%

: 45% ⁠ Ensino médio : 42%

: 42% ⁠Ensino superior: 13%

RENDA FAMILIAR

Até 1 salário mínimo : 53%

: 53% ⁠ De 1 a 2 SM : 24%

: 24% ⁠ De 2 a 6 SM : 18%

: 18% ⁠Mais de 6 SM: 5%

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL

Não trabalha (aposentados, estudantes e donas de casa) : 32%

: 32% ⁠ Empregados : 31%

: 31% ⁠ Autônomos, profissionais liberais e empresários : 26%

: 26% ⁠Desempregados: 10%

RELIGIÃO