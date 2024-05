Enem dos Concursos: CNU é adiado devido à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, anuncia Governo

O Governo Federal anunciou, nesta sexta-feira (3), o adiamento das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) devido à tragédia das fortes chuvas no Rio Grande do Sul desde a última semana. A decisão foi divulgada pelos ministros Paulo Pimenta (Secom) e Esther Dweck (Gestão e Inovação) em coletiva de imprensa nesta tarde. A nova data do concurso ainda não foi definida.

De acordo com anúncio de Esther, seria "impossível" realizar a aplicação da prova no Estado do RS. Segundo ela, o adiamento é "a solução mais segura para os candidatos do Brasil inteiro". A ministra afirmou ainda que um acordo será assinado para respaldo jurídico da decisão.

"Seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul, seja pelos locais, pelo risco de vida das pessoas. Nesse sentido, a democratização do acesso de todos os candidatos em todo o país nos pautou desde o início. Analisamos as condições de realização de provas no estado e construímos um acordo para a integridade do concurso. [O adiamento] é a decisão que foi tomada", afirmou Esther Dweck.

Segundo a ministra, o objetivo do governo é garantir que os mais de 2 milhões de candidatos realizem as provas nas mesmas condições.

"Estamos diante de uma calamidade de proporções inéditas. Nosso primeiro compromisso é se solidarizar com as vítimas [...] Faríamos o concurso em 228 cidades. Sabemos que os candidatos estão preparados para o concurso, estávamos focados na realização no domingo. Mas como já foi descrito, o cenário na região Sul foi se agravando, e o que a gente percebeu é que estamos numa situação de agravamento sem precedentes", pontuou Dweck.

Nova data

O governo informou que a nova data do CNU será anunciada "assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional" e deve ocorrer "em algumas semanas", disse a ministra.

Conforme o calendário do exame, as provas seriam aplicadas neste domingo (5) em todo o Brasil. Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas e é o maior processo seletivo para o serviço público da história do País.

O Rio Grande do Sul tem 86 mil candidatos inscritos, e as provas seriam realizados em 10 cidades - algumas em situação de emergência. O adiamento foi acatado após o apelo de autoridades gaúchas.

Em entrevista ao programa 'Bom dia, ministro', do Canal Gov, Paulo Pimenta afirmou que a decisão de adiar o CNU custaria cerca de R$ 50 milhões aos cofres públicos. "A possibilidade de adiamento do concurso tem um custo de R$ 50 milhões”, disse o ministro nesta sexta-feira (3).

Tragédia no Rio Grande do Sul

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana. Os eventos climáticos intensos fizeram o governo local decretar estado de calamidade pública. Até o início desta manhã de sexta-feira (3), 31 óbitos e 74 desaparecidos foram registrados no território gaúcho.

Segundo a Defesa Civil estadual, 235 dos 497 municípios são afetados pelos fenômenos, que incluem temporais, alagamentos, ventos fortes, descargas elétricas, risco de granizo, rompimento de barragem, elevação do nível de rios e inundações severas.

Em relação à infraestrutura, o Rio Grande do Sul tem 280 mil pontos sem energia elétrica, 304 mil clientes sem abastecimento de água, além de dezenas de municípios parcialmente ou sem serviços de telefonia e de internet, conforme o boletim da Defesa Civil desta sexta.

As chuvas que atingem o estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Cerca de 154 trechos em 68 rodovias registram com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.