O que levar no dia da prova do CNU? Veja documentos obrigatórios

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), popularmente conhecido como CNU, vão ser aplicadas no próximo domingo (5) em 228 cidades do Brasil, de forma simultânea. Ao todo, são 2.144.435 inscritos, com 600.875 candidatos isentos e 1.543.560 que pagaram a taxa de inscrição. No entanto, é preciso estar atento ao que levar na data, para não ser impedido de realizar o exame.

Conforme o Ministério da Gestão, é recomendado levar o cartão de prova. Além disso, é obrigatório estar com um documento para a identificação pessoal, que inclui:

Título de Eleitor ou e-Título;

CNH ou CNH Digital;

RG ou RG digital

Em relação aos documentos digitais, eles precisam ser apresentados nos aplicativos oficiais do Governo ou pela Carteira de Documentos Digitais do GOV.BR. É recomendado que o aplicativo já esteja baixado no celular e que o aparelho esteja carregado.

Porém, não serão aceitas cópias autenticadas, nem fotografias feitas do documento.

Concurso Nacional Unificado

O concurso será aplicado simultaneamente. Pela manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

Veja também Papo Carreira Prefeitura de Fortaleza divulga resultado final do concurso para a AMC; veja lista de aprovados Papo Carreira Curso gratuito de Luteria Tradicional na Tapera das Artes está com inscrições abertas; veja detalhes

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas e é o maior processo seletivo para o serviço público da história do País.

Calendário