Curso gratuito de Luteria Tradicional na Tapera das Artes está com inscrições abertas; veja detalhes

A Escola de Luteria Tradicional da Tapera das Artes está com inscrições abertas para o curso profissionalizante gratuito Luteria Tradicional. São ofertadas 14 vagas para jovens de 15 a 29 anos, preferencialmente da rede pública de ensino.

Os jovens selecionados receberão bolsa de estudo e terão oportunidade de aprender uma nova profissão, a partir da fabricação até a restauração de instrumentos de cordas. As aulas serão conduzidas pelo mestre luthier Saulo Dantas Barreto, formado pelo Instituto Internacional de Luteria de Cremona, na Itália.

O curso terá uma carga horária total de 3.200 horas/aula ao longo de quatro anos. O projeto faz parte do programa artístico-cultural mais amplo da Tapera das Artes, via Lei Federal de Incentivo Cultural Rouanet, contando com o apoio do Ministério da Cultura.

"Cada aluno matriculado terá seu próprio kit de trabalho, permitindo a realização das atividades pedagógicas com alto nível de profissionalismo", explica o luthier Saulo Dantas Barreto.

Inscrições

As inscrições ficam abertas até a próxima sexta-feira, dia 3 de maio, e devem ser realizadas por formulário eletrônico disponível no site da Tapera das Artes, ou no perfil da escola no Instagram (@taperadasartes_).

A instituição Tapera das Artes celebra 41 anos de existência em 2024. Localizada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, a escola se destaca pela diversidade, oferecendo 14 diferentes oficinas musicais na grade curricular, beneficiando aproximadamente 1.500 alunos, a maioria proveniente de famílias de baixa renda e escolas públicas da região.