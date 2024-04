Concurso Público de Camocim lança edital com 134 vagas e salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Camocim lançou edital de um novo concurso para diversas vagas, incluindo guarda municipal e agente de trânsito. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (29) e seguem abertas até o dia 29 de maio, através do site da Consulpam.

É possível solicitar a isenção somente entre os dias 29 e 30 de abril. A data da prova objetiva será realizada em agosto e deve variar conforme a vaga. Já os resultados estão previstos para outubro.

O concurso terá validade de dois anos. Confira cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO INICIAL Agente municipal de trânsito 10 R$ 1.621,37 Guarda civil municipal 10 R$ 1.621,37 Auditor fiscal 2 R$ 3.000,00 Farmacêutico 1 R$ 2.513,45 Fonoaudiólogo 6 R$ 2.513,45 Médico psiquiatra 1 R$ 8.029,14 Professor de educação básica II - Ciências 6 R$ 2.342,65 Professor de educação básica II - Educação Física 8 R$ 2.342,65 Professor de educação básica II - Geografia 6 R$ 2.342,65 Professor de educação básica II - História 6 R$ 2.342,65 Professor de educação básica II - Inglês 6 R$ 2.342,65 Professor de educação básica II - Matemática 12 R$ 2.342,65 Professor de educação básica II - Português 12 R$ 2.342,65 Terapia ocupacional 6 R$ 2.513,45 Analista ambiental 3 R$ 3.000,00 Fiscal de obras 5 R$ 1.320,00 Fiscal de tributos 8 R$ 1.320,00 Fiscal de vigilância sanitária 5 R$ 1.320,00 Técnico de enfermagem 10 R$ 1.320,00 Técnica de higiene bucal 7 R$ 1.320,00 Fiscal ambiental 4 R$ 1.980,00 TOTAL DE VAGAS 134

Como se inscrever?

Para se inscrever, é preciso entrar no site da Consulpam. O candidato pode se inscrever em mais de um cargo, desde que os horários da realização das provas não sejam os mesmos.

Os valores da taxa de inscrição variam a depender do cargo:

Nível Médio: R$ 91,75

R$ 91,75 Nível Superior: R$ 142,50

Quem pode participar?

Os candidatos que podem se aplicar para a vaga precisam preencher alguns critérios, como:

Ser brasileiro;

Ter idade igual ou superior a 18 anos;

Ter situação regularizada na Justiça Eleitoral.

Além disso, é preciso não ser aposentado por invalidez.

Fases e calendário

A primeira fase para os cargos gerais ocorre com a prova objetivo. Conforme o edital, a Prova de Títulos acontece exclusivamente para os cargos de nível superior. No caso dos cargos gerais, o cronograma segue as seguintes datas:

Data da prova objetiva: 11 de agosto de 2024

11 de agosto de 2024 Gabarito pós-recursos: 27 de setembro

27 de setembro Resultado final da prova objetiva: 24 de outubro

24 de outubro Período para envio de títulos: 3 dias úteis a contar do resultado final da prova objetiva

3 dias úteis a contar do resultado final da prova objetiva Resultado final da prova de títulos: 26 de novembro

Ainda não há data do resultado final, nem da homologação.

Já no caso do concurso público para Agente Municipal de Trânsito e Guarda Civil Municipal, os candidatos devem realizar prova objetiva, exame médico e uma prova de aptidão física. Eles também passam por avaliação de aptidão psicológica.

O calendário pode ser conferido abaixo:

Prova objetiva: 10 de agosto

10 de agosto Gabarito pós-recursos: 27 de setembro

27 de setembro Resultado final da prova objetiva: 24 de outubro.

As datas das demais fases e a homologação ainda serão divulgadas.