TRE-CE abre seleção de estagiários de graduação e pós-graduação para cadastro de reserva

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu processo seletivo de estágio com vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos (confira áreas a seguir). As vagas são para cadastro de reserva, no qual os candidatos serão convocados à medida que surgirem oportunidades no programa.

Os selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.302,00, no caso da graduação, e R$ 2.343,25, no caso da pós-graduação. Há o acréscimo de auxílio-transporte, que será pago por dia efetivamente estagiado nas dependências físicas do TRE, além de seguro de acidentes pessoais.

Veja também Papo Carreira Vivo abre 500 vagas para programa de estágio, sendo 50% exclusivas para talentos negros Papo Carreira Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) tem 41 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

A carga horária de estágio para os estudantes de graduação é de 20 horas semanais e de pós, 25 horas. O estágio tem duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. Os postos de atuação serão as unidades administrativas localizadas na sede do TRE, nos cartórios, nas diretorias e polos administrativos.

Os interessados devem estar regularmente matriculados em cursos presenciais ou à distância, que tenham cursado, no mínimo, 50% dos créditos obrigatórios do curso e mantenham uma média global não inferior a sete.

As áreas contempladas são:

Administração;

Arquitetura;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Ciência Política;

Ciências Atuariais;

Ciências Contábeis;

Direito;

Design Gráfico;

Engenharia Civil;

Engenharia de Telecomunicações;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Estatística;

Gestão Ambiental;

História;

Jornalismo;

Logística;

Pedagogia;

Publicidade;

Propaganda e Marketing;

Projetos;

Secretariado;

Serviço Social;

TI/Gestão da Informação;

TI/Engenharia da Computação;

TI/Rede de Computadores;

TI/Sistemas e Mídias Digitais;

TI/Ciência da Computação.

>>> Confira o edital na íntegra

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

A primeira fase da seleção fica a cargo das instituições de ensino, que deverão realizar cadastro junto ao órgão até o dia 10 de maio.

Já na segunda etapa, as entidades cadastradas deverão realizar o processo seletivo dos estudantes concorrentes entre 16 de maio a 20 de junho, conforme regras estabelecidas pelo edital do certame.

A terceira parte da seleção consiste na composição de banco de estágio no TRE-CE. Até 22 de junho, as instituições deverão enviar as listas dos selecionados ao Tribunal. Então, o órgão ficará responsável pelos próximos passos.

O resultado final deve ser publicado em 5 de julho.