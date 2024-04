Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) tem 41 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) lançou edital com 41 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Oficial de Justiça. As inscrições abrem dia 29 de abril e seguem até dia 3 de junho.

Os salários vão variar a depender do cargo. Confira:

Técnico Judiciário: R$ 4.960,21 (vencimento básico), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação;

R$ 4.960,21 (vencimento básico), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação; Analista Judiciário: 9.234,83 (remuneração), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação;

9.234,83 (remuneração), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação; Oficial de Justiça: R$ 7.724 (vencimento básico), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação.

As provas vão ser aplicadas nos municípios de São Luís, Imperatriz e Caxias, no Maranhão.

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

As inscrições abrem às 16h da próxima segunda-feira (29) e seguem até as 16h do dia 3 de junho. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário no site do Instituto Consulplan.

As taxas de inscrições variam:

Técnico Judiciário: R$ 70,00 (setenta reais);

R$ 70,00 (setenta reais); Analista Judiciário: R$ 100,00 (cem reais);

R$ 100,00 (cem reais); Oficial de Justiça: R$ 90,00 (noventa reais).

Calendário