Vivo abre 500 vagas para programa de estágio, sendo 50% exclusivas para talentos negros

O Programa de Estágio da Vivo está com cerca de 500 vagas abertas para 15 cidades do País, incluindo Fortaleza, no Ceará. Do total, 50% das oportunidades são dedicadas exclusivamente para candidatos negros.

Interessados precisam ser universitários, com formação entre julho de 2025 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

A Vivo afirma estar em busca de candidatos com perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo, que queiram se desenvolver profissionalmente. O processo seletivo será online e, segundo a empresa, idiomas e experiência não serão exigidos. Também não há restrição de curso ou universidade.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 19 de maio, pelo site da 99 jobs. Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas: Auditoria, Comercial e Negócios, Engenharia, Experiência do Cliente, Finanças, Jurídico, Marketing e Produtos, Recursos Humanos, Sustentabilidade, além de Tecnologia e Digital.

Além de Fortaleza, há vagas para as cidades de Brasília (DF), Belo Horizonte (BH), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belém (PA), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Vitória (ES), Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP) e Bauru (SP).

Benefícios

Segundo a empresa, a bolsa-auxílio é compatível com o mercado. Os selecionados contarão com o Vibe, programa de benefícios da companhia, que possui uma lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale-refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. Todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.

O Programa de Estágio Vivo 2024 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos em agosto de 2024.