Advocacia Geral da União abre vagas de estágio no Ceará; veja detalhes

A Advocacia Geral da União (AGU), por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com processo seletivo de estágio para estudantes do nível médio e superior em todo o Brasil. No Ceará, há vagas para as cidades de Fortaleza e Sobral.

As oportunidades são para os cursos de Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia Civil, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Informática, dentre outros.

Veja também Papo Carreira Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22) Papo Carreira Concurso do Banco do Nordeste divulga locais de prova; veja como consultar

Segundo o edital, o estágio oferece bolsa auxílio nos valores de R$ 787,98 por mês (20h semanais) e R$ 1.125,69 por mês (30h semanais) para o ensino superior, e R$ 486,05 por mês (20h semanais) e R$ 694,36 por mês (30h semanais) para ensino médio. Também é oferecido auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado.

>> Veja edital completo

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo Portal CIEE do dia 25 de abril até as 12 horas do dia 10 de maio. O processo possui três fases, sendo elas: inscrição online, prova online e entrevista na AGU.