Concurso do Banco do Nordeste divulga locais de prova; veja como consultar

Os locais de prova do concurso do Banco do Nordeste foram divulgados nesta sexta-feira (19). Os cartões de confirmação dos candidatos, com os detalhes sobre onde o exame vai ser aplicado, podem ser acessados no site da Fundação Cesgranrio.

A aplicação das provas objetivas ocorre no dia 28 de abril. Os gabaritos vão ser divulgados no dia 29 de abril, enquanto o resultado está previsto para 28 de junho deste ano.

Os candidatos concorrem para 410 vagas imediatas para o cargo de analista bancário (nível médio). Além disso, ainda há 300 vagas para cadastro de reserva.

O concurso exige nível médio e idade mínima de 18 anos, com remuneração inicial é de R$ 3.788,16 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias. Dentre os benefícios dos contratados, estão: auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, e seguro de vida.