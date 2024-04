Cebraspe divulga resultado do concurso Petrobras nesta sexta (19)

O resultado final das provas objetivas do concurso da Petrobras foi divulgado na noite desta sexta-feira (19), às 19h25, no site da Cebraspe, instituição organizadora do certame. O documento pode ser acessado aqui.

No dia 26 de março foi lançado o gabarito extraoficial. O concurso da Petrobras oferta 6.412 vagas de nível técnico, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A remuneração mínima é de R$ 5.878,82.

>> Veja edital completo

As provas objetivas foram realizadas no dia 24 de março. A avaliação contou com 100 questões, sendo 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos, seguindo o modelo clássico de questões certo ou errado. Em cada resposta em concordância com o gabarito oficial, o candidato ganha 1 ponto. Já em caso de respostas incorretas, o candidato perde 1 ponto.