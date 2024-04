Concurso TRF3 anuncia edital com 269 vagas e salários de até R$ 13 mil

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18) o edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), com sede em São Paulo e Mato Grosso do Sul. São ofertadas 269 vagas de nível superior, além de cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário.

Conforme o edital, o salário inicial é de R$ 8.529,65 para o cargo de Técnico Judiciário, que exige ao candidato diploma de nível superior em qualquer área de formação. Já para Analista Judiciário, que requer formação superior em Direito, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78.

>> Veja edital completo

As inscrições abrem em 29 de abril e vão até 28 de maio, devendo ser feitas através do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), que é a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 80 para Técnico e R$ 130 para Analista.

Provas

Segundo o edital, o concurso será feito por provas objetivas e discursivas, que devem ser aplicadas na data provável do dia 28 de julho.

As provas serão aplicadas no Estado de São Paulo, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo; e no Estado de Mato Grosso do Sul, nas cidades de Campo Grande e Dourados.