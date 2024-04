Concurso dos Correios terá vagas de níveis médio e superior

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (16) mais detalhes sobre os dois editais do concurso que serão divulgados em breve para o preenchimento de vagas de níveis médio e superior. Segundo o órgão, vinculado ao Ministério das Comunicações, o edital de nível superior prevê vagas para advogado, analista de sistemas, assistente social e engenheiro.

O número de vagas, no entanto, ainda está sendo definido. Os cargos servirão para suprir necessidades apontadas em um levantamento interno feito pela empresa.

No início deste mês, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou, em entrevista à rádio da EBC, que o concurso faz parte de uma das principais metas deste ano para a pasta. "É muito esperado, não só pela população, mas pela empresa, também, pela necessidade dela", afirmou o gestor.

O último concurso feito pelos Correios ocorreu em 2011. À época, foram ofertadas mais de nove mil vagas de nível médio e superior.

Veja também

Cronograma previsto para o concurso

Até julho : planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada;

: planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada; Agosto : contratação da banca;

: contratação da banca; Setembro : lançamento do edital do concurso;

: lançamento do edital do concurso; Dezembro: início das contratações.

Aumento de investimentos

No fim de março, os Correios divulgaram relatório afirmando que fecharam 2023 com R$ 597 milhões em prejuízo. Para este ano, a previsão orçamentária da companhia é de R$ 317 milhões.

Até 2026, último ano do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a expectativa é de que a empresa estatal invista R$ 856 milhões somente em novos complexos operacionais. Os recursos virão por meio do Novo Programa de Aceleração ao Crescimento (Novo PAC).