Edital de concurso da Seplag é divulgado com salário inicial de R$ 14 mil e 52 vagas; veja detalhes

O edital do concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) foi publicado na noite desta quarta-feira (17), no Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, são 52 vagas de nível superior, sendo 30 para analista de Gestão Pública e 22 para analista de Planejamento e Orçamento, além de 156 para cadastro de reserva.

A remuneração básica do cargo é de R$ 4.658,28, na qual há acréscimo de Gratificação de Desempenho de Atividade de Gestão (GDAG) e retribuição por titulação. Desse modo, o salário bruto total inicia em R$ 14.385,97 para a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será o organizador do certame. De acordo com o edital, a seleção consistirá em três etapas para todos os cargos:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório.

>>> Confira o edital do concurso público da Seplag na íntegra