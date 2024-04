Concurso CNU divulga cronograma e horários das provas do concurso

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU, também conhecido pela sigla CNU) acontecem no próximo dia 5 de maio, em diversas cidades do País. Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram no certame, que possui cronogramas diferentes. Abaixo, confira os horários e o tempo de duração das provas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a banca organizadora (Cesgranrio), anunciou os horários de abertura e de fechamento dos portões, bem como os de início e a duração das avaliações.

Cronograma do Concurso CNU

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30 (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

Veja também

Provas

O concurso será aplicado simultaneamente em 228 cidades do País. Na manhã de 5 de maio, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas, sendo o maior processo seletivo para o serviço público da história do País.