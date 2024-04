Prefeitura de Fortaleza divulga resultado final do concurso para a AMC; veja lista de aprovados

O resultado final do concurso público para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi divulgado nesta segunda-feira (29), no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Os 128 candidatos aprovados serão convocados, nomeados e lotados na AMC, obedecendo à ordem crescente de classificação final. Dentre as atribuições dos agentes estão a operação, fiscalização e educação para o trânsito, além do controle e disciplinamento do tráfego.

>> Veja lista de aprovados

Em transmissão nas redes sociais na manhã desta terça-feira (30), o prefeito José Sarto disse que a convocação dos aprovados já acontece no mês de maio.

"Nosso objetivo é convocar nesse mês de maio para que se apresentem, façam exames admissionais, e tomem posse quanto antes. Eles serão convocados por ordem crescente de classificação, e esses 128 novos profissionais terão uma missão importante, que nos ajuda nas ações de fiscalização e de educação para o trânsito, contribuindo principalmente para salvar vidas, portanto aguardem que lançaremos em breve o edital de convocação", afirmou José Sarto.

O concurso

O concurso contou com quase 30 mil inscritos e teve seis etapas, iniciando pela aplicação da prova objetiva, seguido por prova de avaliação psicológica, prova de capacidade física, curso de formação profissional, procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros) e procedimento biopsicossocial (para candidatos com deficiência).

Durante o processo de seleção, foram avaliados os conhecimentos básicos e específicos para o cargo, bem como o desempenho físico de cada um dos candidatos para o curso de formação profissional, que teve carga horária de 200 horas presenciais, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.

A carga horária do agente de trânsito é de 240 horas mensais com remuneração no valor de R$ 5.561,89. Os servidores nomeados também terão direito ao auxílio-refeição e auxílio-transporte.