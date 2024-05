Rio Grande do Sul tem 29 mortos em chuvas, atualiza Defesa Civil

Subiu para 29 pessoas o número de vítimas das fortes chuvas que ocorrem no Rio Grande do Sul. Conforme boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado às 19h15 desta quinta-feira (2), 60 pessoas estão desaparecidas, mais de 71 mil foram afetadas e 10.242 estão desalojadas.

O comunicado do órgão cita ainda que 154 cidades do estado sulista foram atingidas, 4.645 pessoas estão em abrigos e 36 estão feridas.

Os óbitos foram registrados nos seguintes municípios gaúchos:

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (2)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Já as pessoas desaparecidas são das seguintes cidades:

Candelária (8)

Encantado (6)

Itaara (3)

Lajeado (5)

Passa Sete (1)

Pouso Novo (1)

Roca Sales (10)

Santa Cruz do Sul (1)

São Vendelino (2)

Sinimbu (1)

Marques de Souza (13)

Montenegro (1)

Teutônia (3)

Três Coroas (3)

Travesseiro (2)

Balanço das enchentes até as 19h15 desta quinta-feira (2)

Municípios afetados: 154

Pessoas em abrigos: 4.645

Desalojados: 10.242

Afetados: 71.306

Feridos: 36

Rompimento da barragem 14 de julho

Durante as enchentes, a barragem 14 de julho da usina hidroelétrica, que fica entre as cidades Bento Gonçalves e Cotiporã, rompeu, no início da tarde desta quinta-feira (2).

A notícia foi confirmada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por meio das redes sociais. Segundo o gestor, a Defesa Civil está trabalhando para retirar os moradores que habitam próximo às margens do Rio das Antas.

"A gente buscou fazer todo o trabalho possível para evitar o rompimento, mas com o volume d'água não conseguimos ter o acesso nem com os helicópteros para levar os técnicos. Esse rompimento vai ter um efeito de resposta hidrológico, ou seja, de elevação do nível do rio de Taquari e da bacia de Antas-Taquari", disse o governador.

Lula visita o Estado

Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Estado. Ele se reuniu com o governador Eduardo Leite e outras autoridades gaúchas na Base Aérea de Santa Maria, na Região Central do Estado.

No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.

"Os prejuízos materiais são gigantescos, mas nosso foco neste momento são os resgates. Ainda há pessoas aguardando o socorro”, disse Leite, que destacou as dificuldades meteorológicas ainda existentes, que retardam as operações.