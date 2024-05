Funcionária ganha vale presente, é furtada e processa empresa para receber valor de R$ 600 de volta

"Há o entendimento de que é situação de fortuito externo, uma vez que não há como responsabilizar a parte ré em questão por situação de segurança pública, visto que o fato ocorreu após furto do cartão, o qual se encontrava habilitado para compras com aproximação, sem qualquer indício de anormalidade, não havendo como a ré prever se tratar de situação de furto, como foi", diz a decisão homologada no 14º Juizado Especial Cível da Regional de Jacarepaguá no último 15 de abril.