Cobra píton é solta em mata do Distrito Federal após policiais a confundirem com jiboia

Uma cobra píton foi solta em uma mata de Gama, no Distrito Federal, após uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) confundir o animal com uma jiboia. O réptil de mais de 2 metros de comprimento havia sido encontrado na região na quarta-feira (6).

Conforme o G1, os policiais analisaram o animal, que aparentava estar saudável, e depois o soltaram. A píton é uma cobra exótica de origem asiática.

"O Batalhão, juntamente com o zoológico e demais órgãos ambientais, já está à procura da píton", diz a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em nota após assumirem o erro, nesta sexta-feira (8).

Desequilíbrio ambiental

Admiradores de cobras na internet apontaram a troca dos animais. A permanência da píton na mata pode ser prejudicial a outros animais, causando um desequilíbrio ambiental.

"Nos Estados Unidos, é um dos maiores problemas de introduções de espécie exótica àquele país, causando diversas mortes de cães e inclusive acidentes com crianças. Isso acarreta um grande risco da espécie se adaptar e se tornar mais uma praga invasora no Brasil", afirma o biólogo Marco Freitas, em entrevista ao G1.

Confira nota da PMDF na íntegra:

"A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, realiza um trabalho de excelência o qual tem resultado em altos índices de produtividade. Apenas nesses três primeiros meses de 2022, 126 cobras foram resgatadas. Em 2021 foram 512 cobras.

Com o apoio do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) e contando, muitas vezes, com a boa vontade de clínicas privadas, o batalhão realiza o manejo desses animais na tentativa de salvar a todos de forma que voltem saudáveis ao seu habitat natural.

O Batalhão, juntamente com o Zoológico e demais órgãos ambientais, já está à procura da Píton. Informamos que a referida cobra era extremamente calma, sendo indício de que era criada em cativeiro. Ressaltamos que alguns estados já estão autorizando o comércio desse animal."