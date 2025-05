Homicídios de jovens aumentam 280% em distrito de São Paulo em 10 anos

O distrito da Sé é o mais violento da capital paulista para os jovens, apontou um levantamento da Rede Nossa São Paulo. Conforme o estudo, dos 96 distritos avaliados, a Sé registrou aumento de 280% na taxa de homicídio juvenil em uma década - calculado com base em pessoas com idade entre 15 e 29 anos. As informações são da Agência Brasil.

O índice é oito vezes superior à média do município. O levantamento informou que, no período de 2010 a 2020, o total de óbitos no distrito subiu de 58,3 para 163,3 para cada 100 mil pessoas. Enquanto isso, a média dos demais distritos foi de 20,2 mortes para cada 100 mil habitantes.

A Sé também é o distrito com pior indicador de homicídios, 26,2 para cada 100 mil residentes. Os dados são do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM), vinculado à Coordenação de Epidemiologia e Informação, da Secretaria Municipal da Saúde.

Ainda compõem a lista dos distritos com maior taxa de homicídio juvenil: Marsilac (162,6), Brás (130), Barra Funda (78,7) e São Miguel (50,3).

Feminicídios

O estudo também apurou dados sobre feminicídio e registrou que o distrito com pior resultado foi o da Barra Funda, com 18,65 casos para cada 10 mil mulheres residentes, com idade entre 20 e 59 anos.

Dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (Raseam) 2025, lançado pelo Ministério das Mulheres apontam que, em 2024, foram registrados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos (com a intenção de matar) de mulheres e lesões corporais seguidas de morte.