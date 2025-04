Motorista de ônibus é feito refém em São Paulo; suspeito pode ser ex-funcionário da empresa

Um homem armado a faca faz um motorista de ônibus refém na tarde desta quarta-feira (30), na cidade de São Paulo. O veículo está parado, atravessado a Radial Leste da capital paulista, nas proximidades da estação de Itaquera do metrô da cidade.

A ocorrência ainda está em andamento, e conta com o apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), para auxiliar nos trabalhos. Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP), as negociações começaram por volta das 18h35, quando a porta do coletivo foi aberta.

Legenda: Negociações começaram após liberação de pasageiros, mas o motorista da condução segue com o sequestrador Foto: Reprodução / SBT

Segundo relatos, o suspeito seria um ex-funcionário da empresa, e o coletivo tinha passageiros, que foram liberados pelo sequestrador. Até o momento, não há informações sobre feridos. O ônibus pertence à empresa Express Transportes Urbanos, e faz a rota Barro Branco/Guilhermina Esperança.

Veja também País Conselho Tutelar proíbe pastor mirim Miguel Oliveira de pregar em igrejas e usar redes sociais

Nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

A Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira (30) para atender a uma ocorrência em um coletivo com retenção de vítima na Avenida José Pinheiro Borges, na região de Itaquera, zona leste da capital. Segundo as informações iniciais, um homem com uma faca abordou um ônibus do transporte público e manteve o motorista como refém. O Corpo de Bombeiros e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados e acompanham a ocorrência, que ainda está em andamento.