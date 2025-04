Conselho Tutelar proíbe pastor mirim Miguel Oliveira de pregar em igrejas e usar redes sociais

O pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar em igrejas por tempo indeterminado. Conforme a decisão do órgão, o adolescente ainda deverá ficar afastado das redes sociais e voltar a frequentar as aulas presencias na escola, já que estava apenas estudando online. Todos os eventos religiosos que estavam firmados na agenda de Miguel foram cancelados.

De acordo com informações do portal Assembleianos de Valor, os pais do adolescente, Erica e o pastor Marcinho Silva, tiveram uma reunião com o Conselho Tutelar.

A determinação do órgão veio a partir de denúncias sobre a ausência de Miguel Oliveira na escola por estar ocupado com as pregações em igrejas. Em resposta, o pai do adolescente alegou que sempre incentivou o filho a ir para o colégio e o cobrava para voltar às aulas presenciais. Ele também disse que não concordava que o filho viajasse sozinho pelo Brasil para pregar.

O pastor ainda afirmou que Miguel não lidou bem com a decisão do Conselho Tutelar e que sua vontade era continuar o trabalho nos centros religiosos.

Uma das maiores polêmicas envolvendo o pastor mirim foi quando ele rasgou supostos laudos médicos de câncer de uma fiel durante um culto. Na ocasião, ele afirmou ter curado uma mulher da doença. “Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia”, disse ele à época.

A atitude foi duramente criticada nas redes sociais e internautas alegaram que Miguel tinha pouco embasamento bíblico. "Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação, brincando com a fé alheia", declarou um seguidor.