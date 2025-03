Batizada em igreja evangélica, Simone Mendes é alvo de críticas de pastor por cantar funk

O pastor André Fabiano fez diversas críticas à cantora Simone Mendes por conta do teor do repertório de Carnaval da artista. O religioso, fundador do Ministério Plenitude de Avivamento, disse que a ex-dupla de Simaria deveria deixar de cantar "músicas sobre adultério e prostituição".

Batizada na igreja evangélica, Simone cantou a música "Eu Sei Que Tu Me Odeia", de Anitta, e o momento do show foi registrado e compartilhado nas redes sociais. O vídeo foi alvo de reclamações do pastor, que usou as redes sociais para criticar Simone.

"Você sendo cristã, e eu sabendo que você é uma menina de Deus, existem certo tipo de música, certo tipo de canção, que eu acho que você pode dizer não”, começou o pastor no vídeo.

Para André Fabiano, Simone tem "total condições pra cantar somente pra Deus". "Você tem voz, talento pra fazer isso. Você não precisa mais estar em determinados ambientes, mas decisões decidem destinos", opinou o pastor.

O discurso do religioso viralizou nas redes sociais. Fãs saíram em defesa da artista e lembraram que ela já costumava cantar músicas sobre adultério, como os hits "Erro Gostoso" e "Dois Tristes".

Simone Mendes ainda não se pronunciou sobre o assunto.