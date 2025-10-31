Diário do Nordeste
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.

Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel* 29 de Agosto de 2025
Imagem câmera de segurança capta criança de três anos sozinha no meio da rua, procurando mãe que tinha ido a baile funk em SP

País

Vídeo flagra criança de três anos sozinha na rua, procurando mãe que tinha ido a baile funk em SP

Mulher foi presa no último domingo (3), mas Justiça concedeu liberdade provisória

Redação 04 de Agosto de 2025
Selfie de pastor mirim Miguel Oliveira para matéria informando que Conselho Tutelar impediu que adolescente pregasse em igrejas e usasse redes sociais

País

Conselho Tutelar proíbe pastor mirim Miguel Oliveira de pregar em igrejas e usar redes sociais

Adolescente também deve voltar a frequentar as aulas presencias na escola

Redação 30 de Abril de 2025
Imagem de um posto de combustíveis com bomba de gasolina em um dia ensolarado. Vários veículos estão estacionados no local, com montanhas ao fundo.

País

Pai esquece filhas de 6 e 10 anos em posto de combustível e volta 40 km para buscá-las, no Espírito Santo

Filha mais velha ligou para a polícia e pediu socorro

Redação 22 de Janeiro de 2025
Conselheiros Tutelares

PontoPoder

Conselheiro tutelar: o que faz, quanto ganha e onde encontrar em Fortaleza

Agentes atuam na garantia e proteção dos direitos da criança e do adolescente

Bruno Leite 11 de Janeiro de 2024
Raimundo Matos

PontoPoder

Conselho Tutelar: agentes terão esquema de segurança e controle de influência política e religiosa

Segundo presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), o objetivo é inibir ação de criminosos contra o atendimento dos Conselhos

Bruno Leite 11 de Janeiro de 2024
Conselho Tutelar 1 Fortaleza

PontoPoder

50 conselheiros tutelares de Fortaleza tomam posse nesta quarta (10); veja quem são e onde vão atuar

Cerimônia de posse irá integrar eleitos no processo eleitoral realizado em outubro do ano passado

Bruno Leite 10 de Janeiro de 2024
Mãe é flagrada dando cerveja a criança em Barbalha

Ceará

Mãe é flagrada dando cerveja a criança e é afastada por conselho tutelar em Barbalha; veja vídeo

As imagens mostram a menina tomando a bebida alcoólica ao lado da mulher, que chega a pegar a lata da criança e depois devolve para que ela tome novamente

Redação 23 de Outubro de 2023
conselho tutelar em fortaleza

Ceará

Falta de vaga em escolas e violência são principais denúncias nos conselhos tutelares de Fortaleza

Necessidade de vagas em creches e escolas e diversos tipos de violência chegam para encaminhamento diário nas unidades de atendimento

Nícolas Paulino 09 de Outubro de 2023
Eleição do conselho tutelar de fortaleza.

PontoPoder

Conselho Tutelar: MPCE e Comdica formalizam anulação de eleitos em Fortaleza e recontagem de votos

Anulação da apuração realizada no domingo (1º) foi comunicada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente nesta quinta-feira (5)

Bruno Leite 06 de Outubro de 2023
