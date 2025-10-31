Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet
Mulher foi presa no último domingo (3), mas Justiça concedeu liberdade provisória
Adolescente também deve voltar a frequentar as aulas presencias na escola
Filha mais velha ligou para a polícia e pediu socorro
Agentes atuam na garantia e proteção dos direitos da criança e do adolescente
Segundo presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), o objetivo é inibir ação de criminosos contra o atendimento dos Conselhos
Cerimônia de posse irá integrar eleitos no processo eleitoral realizado em outubro do ano passado
As imagens mostram a menina tomando a bebida alcoólica ao lado da mulher, que chega a pegar a lata da criança e depois devolve para que ela tome novamente
Necessidade de vagas em creches e escolas e diversos tipos de violência chegam para encaminhamento diário nas unidades de atendimento
Anulação da apuração realizada no domingo (1º) foi comunicada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente nesta quinta-feira (5)