Pai esquece filhas de 6 e 10 anos em posto de combustível e volta 40 km para buscá-las, no Espírito Santo

Uma situação inusitada aconteceu no Interior do Espírito Santo. Na noite da última segunda-feira (20), duas crianças, de 6 e 10 anos, foram esquecidas pelo pai em um posto de gasolina, na cidade de Baixo Gandu. Elas voltavam de férias e iam em direção à Bahia, onde moram com a mãe. A Polícia Civil apura o caso.

Em nota ao g1, a prefeitura do município afirmou que o pai parou no posto para abastecer e ir ao banheiro, quando pensou que as crianças estivessem no carro. "Ao retornar ao veículo, ele acreditou que as crianças, que estavam cobertas por cobertores e travesseiros no banco traseiro, já haviam ido ao banheiro e estariam dormindo. Sem perceber a ausência delas, ele seguiu viagem", disse.

Ao notarem que foram esquecidas, a caçula começou a chorar e foi acalmada pela mais velha, que logo procurou um funcionário do posto para pedir ajuda. A criança perguntou se a frentista tinha visto o pai dela, mas sem informar que estava perdida.

Quando a funcionária confirmou que ele havia partido, a mais velha pediu o celular da moça e ligou para a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares conseguiram entrar em contato com a mãe das crianças, pois elas haviam decorado o número do telefone. Ela as acalmou e depois entrou em contato com o pai.

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil informou que o Conselho Tutelar de Baixo Gandu foi alertado para averiguar a situação. Já a Prefeitura afirmou que o pai, ao notar que as crianças não estavam no carro, ficou desesperado e logo retornou ao posto.

Ele dirigiu de volta cerca de 40 km, pois já estava em Colatina, cidade vizinha a Baixo Gandu. Ao chegar no local, ele teve que prestar esclarecimentos às autoridades.

Todos os procedimentos necessários para esclarecer os fatos foram devidamente realizados. O pai informou que as crianças estavam passando as férias sob sua guarda e que a viagem era para retorná-las à casa da mãe, localizada no estado da Bahia. Após os esclarecimentos, as crianças e o pai foram liberados para seguir viagem Prefeitura de Baixo Gandu Em nota ao g1

