50 conselheiros tutelares de Fortaleza tomam posse nesta quarta (10); veja quem são e onde vão atuar

Uma solenidade realizada no Teatro São José dará posse, a partir das 10h desta quarta-feira (10), a 50 dos 60 tutelares do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Fortaleza eleitos em outubro do ano passado.

Os empossados irão atuar em 10 unidades espalhadas pela Capital cearense e terão como atribuição a defesa e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do Município. Além dos titulares, um número semelhante de suplentes será inserido no quadro de membros do órgão.

Veja também

De acordo com a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), estrutura da Prefeitura Municipal a qual o Conselho Tutelar é subordinado, estarão presentes no evento autoridades do poder Executivo e Legislativo, representantes do sistema de Justiça e integrantes das demais instituições que compõem a rede de proteção juvenil.

Antes de assumir a função pública, os escolhidos pela comunidade participaram de um curso de habilitação com carga horária de 40 horas, realizado entre novembro e dezembro. A remuneração dos conselheiros tutelares é de aproximadamente R$ 6.700, podendo sofrer reajuste durante o período de atuação.

O mandato é de quatro anos. A função, ao que disse a gestão municipal, exige dedicação exclusiva, portanto é proibido o acúmulo de outra atividade profissional, tanto em cargo público como na iniciativa privada.

A distribuição dos postulantes já foi definida. No processo de escolha do local de trabalho onde irão atuar, tiveram prioridade aqueles com uma melhor posição na lista de eleitos. O primeiro colocado teve a prerrogativa de selecionar a unidade em que irá trabalhar, os demais foram seguindo a ordem, respeitando os postos já ocupados, até que todas fossem completadas.

Outros 10 titulares e 10 suplentes tomarão posse até o fim do ano, quando duas novas unidades do Conselho Tutelar serão abertas. A previsão da administração municipal de que até dezembro a cidade conte com mais 2 equipamentos do tipo, totalizando 12, sendo um em cada regional.

As estruturas serão instaladas nos bairros Sapiranga e Mondubim. O empossamento dos conselheiros que irão trabalhar nestes locais, no entanto, ainda não tem data definida para ocorrer.

O pleito que legitimou a seleção dos novos membros foi acompanhado de perto pela Comissão Especial do Processo de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares e pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE). Durante a disputa, foram registradas denúncias de irregularidades como a prática de "boca de urna", derramamento de santinhos e transporte irregular de eleitores.

Na época, ao que informou o MP-CE, as denúncias seriam investigadas e, se fossem comprovados os atos ilícitos, as candidaturas seriam impugnadas. Nessa terça-feira (9), o Diário do Nordeste procurou o parquet a fim de obter detalhes dos possíveis encaminhamentos da ação de fiscalização do órgão, mas até a publicação desta matéria não houve nenhuma devolutiva.

A equipe de cada unidade é composta por cinco pessoas. Confira a lotação de cada um deles:

Conselho Tutelar I

Adriana Lima da Silva

Maria Alannett da Costa Venancio

Andresa Renata Furini Lopes

David Avila Santos Félix

Adrielly de Paula Teixeira

Conselho Tutelar II

Chinot Gomes da Silva

Francisco Henrique Ferreira Lima

Patrícia Carvalho de Castro

Neusa Maia da Silva

George Marconi Sousa Silva

Conselho Tutelar III

Danilo Ribeiro do Nascimento

Magda Maria Silva Costa

Germana Silva Dos Santos Vasconcelos

Robério César Silveira de Queiroz Filho

Eleriene Cláudia Marques

Conselho Tutelar IV

Francisco Getúlio Casto Mendes

Rafaele da Silva Nascimento Gurgel

Antônio Flauber Vieira Barros

Rubens Nogueira de Sá

Wescley Costa do Sacramento

Conselho Tutelar V

Maria de Fátima Souza Oliveira

Leide Daiana Pinto de Sousa

Edna Maria Silva dos Santos

Paulo Sergio Matias da Silva

Jefferson Henrique Miranda da Silva

Conselho Tutelar VI

Roberta Valonha Lima de Almeida

Maria Isabel Paiva Mesquita

Francisco Ivanilson Souza

Camilla das Chagas Pimentel

Francisco Clayton Silva

Conselho Tutelar VII

Fabyano Laurentino de Sousa Rufino

Kelvia Guimarães Queiroz Varela Calado

Francisco Welton Rolim de Souza

Antônio Watson Holanda Veras

Edilene Santos Pessoa

Conselho Tutelar VIII

Francisco Mirton Marques Ramos

Antônia Celia Alves Bezerra

Lorena Maria Moura da Silva

Jeany de Sales Januario

Débora Silva Nogueira Nascimento

Conselho Tutelar IX

Artur Juvêncio de Freitas

Maria de Fátima da Silva

Angélica Gomes

Evaldo de Souza Ferreira Junior

Aparecida Otayanne Rodrigues da Silva

Conselho Tutelar X