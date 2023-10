Lista de conselheiros tutelares de Fortaleza reúne ofertante de empréstimo, religiosos e políticos

Eleita no pleito realizado no último domingo (1º), a nova leva de 60 conselheiros tutelares da cidade de Fortaleza reúne uma diversidade expressiva de perfis. Constam na relação nomes ligados a partidos políticos, suplentes de cargos eletivos, apoiadores de agentes públicos e figuras vinculadas a ordenações religiosas.

No primeiro lugar, com 4838 votos, está Irene Lima, que foi reeleita para o posto e tem ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd). No processo eleitoral anterior, em 2019, uma reportagem do Diário do Nordeste mostrou também a sua relação com o Republicanos, braço da congregação neopentecostal comandada pelo bispo Edir Macedo.

Também vinculada à Iurd é a segunda colocada do ranking de eleitos para o mandato de quatro anos de defesa dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a professora Célia Alves. Ela se identifica nas redes sociais como pedagoga formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

O terceiro colocado é um líder comunitário da localidade do Passaré, Getúlio Mendes. Ele já esteve ao lado do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), em ações na sua comunidade e tem vinculação com a legenda trabalhista.

Tia Chinot é outra conselheira que é membro da Igreja Universal. Postulante do quarto lugar na disputa pelo cargo de conselheira, se autodenomina como conservadora e defensora da família. Ela é mãe de dois filhos e em seu perfil tem postagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao vereador Ronaldo Martins (Republicanos).

Germana Mesquita foi a quinta mais votada. Ela é assistente social, esposa do vereador Bruno Mesquita (PL), e está no terceiro mandato como integrante do Conselho Tutelar. Em sua carreira partidária constam filiações em siglas como o Pros, Cidadania e Podemos.

Assistente Social e próxima a nomes do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Wellen Monte conseguiu 2.777 dos 163.452 votos nominais registrados no último fim de semana e alcançou a sexta posição. A profissional já atendeu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jacarecanga e fez postagens de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Adriana Lima, sétima colocada, tem um perfil pouco chamativo nas redes sociais. Eleita pela primeira vez para a função, fez "adesivaço" e algumas ações durante a campanha, como mostram algumas publicações de apoiadores.

Outra integrante do Conselho que se identificou como religiosa nas redes sociais foi Kelvia Queiroz. Seguida nas redes pelo prefeito José Sarto (PDT), para quem fez campanha em 2020, ela se apresenta como uma "mulher cristã", afirma ter participado de ações sociais e ter morado no continente africano na década de 1990. É vice-presidente do Projeto Social Sementes da ICA (Prossica), entidade reconhecida como de utilidade pública pelo Município desde 2012.

Ainda entre os dez maiores destinatários de votos do eleitorado de Fortaleza está o empreendedor social Artur Freitas. Ocupante da nona colocação, ele foi um dos reeleitos. Em sua trajetória pessoal e política estão a militância na Juventude Socialista do PDT e as atribuições de secretário-geral do Movimento Comunitário Trabalhista (MCT) do Ceará e vice-presidente do Conselho Municipal de Juventude. Foi às ruas pedir votos para Sarto em 2020.

Fabyano Rufino é o décimo mais votado da listagem divulgada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica). Fisioterapeuta, ele atua no Instituto Construir (ICON) e no Mapa Cultural do Ceará é identificado como um agente que atua diretamente na área da arte, cultura e ações sociais. Demonstrou apoio a Ronaldo Martins (Republicanos) em 2018 na eleição para deputado federal e para a Kátia Rodrigues (Cidadania) na eleição de 2020.

Suplentes e filiados a partidos

Além disso, aparecem entre os titulares eleitos cinco suplentes de vereador: Danilo Ribeiro (Cidadania), que chegou a ocupar a cadeira em 2021; Paulinho Liderança (PSB), que é presidente do Instituto de Grupos Unidos do Ceará (Iguc), anuncia nas redes sociais a oferta de consignados feitos por ele mesmo para aposentados do INSS, beneficiários do LOAS/BPC e pensionistas, além de oferecer a modalidade de empréstimo para os atendidos pelo extinto Auxílio Brasil; Jeany Sales (PDT), que também é ex-secretária executiva da Regional IV; Henrique (Cidadania) e George Marconi (União).

A reportagem acionou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para atualizar a situação da filiação de conselheiros e conselheiras tutelares que em 2019 apresentavam registros de filiação a partidos políticos e que foram reeleitos agora para o mandato de 2024 a 2027. A Justiça Eleitoral, entretanto, pontuou que a legislação atual não permite a divulgação de filiados como anteriormente.

Naquela época, foram identificadas as seguintes pessoas e as respectivas legendas: Fatinha Pedrosa (PSB), Fátima Silva (Patriota), Andresa Kuki (PV), Magda Costa (PMB), David Félix (DEM atual União), Rubens Sá (Podemos).