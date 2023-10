Resultado preliminar da eleição para Conselho Tutelar em Fortaleza é divulgado; confira

A apuração dos votos para a nova composição dos Conselhos Tutelares de Fortaleza foi finalizada por volta das 23h30 deste domingo (1º), no Ginásio Paulo Sarasate. Portanto, a Comissão Especial do Processo de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares da capital cearense já tem a relação preliminar dos eleitos nesta data, entre 179 candidatos.

Ao todo, 60 profissionais serão distribuídos pelos 12 equipamentos de Fortaleza. Outros 60 ficam na suplência para assumir durante as férias ou licenças dos colegas. A posse ocorre em 10 de janeiro, mas nem todos vão começar a trabalhar nesse período. Isso porque a Capital vai terminar o ano com dez conselhos em funcionamento. Os dois restantes serão entregues no fim de 2024, como explica o prefeito José Sarto (PDT).

De toda forma, ao longo dos próximos dias e semanas, a comissão especial e o Ministério Público do Ceará (MPCE) estarão apurando denúncias de irregularidades detectadas neste domingo de eleição. São queixas sobre boca de urna, derramamento de santinhos e transporte irregular de eleitores, na maioria.

Caso um dos eleitos sejam alvos dessas denúncias – o MPCE ainda não detalhou essa questão –, será aberto um processo para apurar as condutas. Se for detectada o ilícito, de fato, a candidatura pode ser impugnada.

Confira o resultado preliminar em Fortaleza:

Irene Lima Professora Celia Alves Getúlio Mendes Tia Chinot Germana Mesquita Wellen Monte Adriana Lima Kelvia Queiroz Artur Freitas Fabyano Rufino Tia Neta Alannet Fatinha Pedrosa Watson Veras Rafaele Gurgel Fátima Silva Jaydson Almeida Welton Rolim Flauber Dutra Leide Daiana Danilo Ribeiro Cláudia Marques David Félix Edilene Pessoa Lorena Moura Edna Santos Andresa Kuki Adrielly Teixeira Magda Costa Mirton Marques Paulinho Liderança Isabel Mesquita Fátima Garcia Robério Filho Jorge Aragão Roberta Valonha Rubens Sá Átila Melo Jefferson Henrique Nill Souza Júnior Periferia Henrique George Marconi Neusa Maia Angélica Gomes Jeany Sales Prof. Alison BDL Camilla Pimentel Joab Maia Alison Gadelha Francisco Clayton Silva Patrícia de Castro Luana Mota Otayanne Rodrigues Werison Oliveira Loiola Rodrigues Rodolfo da Silva Gomes Fabricio Matias Débora Nogueira Wemerson Oliveira Wescley Sacramento

O resultado divulgado neste domingo é preliminar. O resultado oficial só sai depois da resolução que será publicada na próxima terça-feira (3).

Demora na apuração

Foram registrados diversos transtornos ao longo do dia de votação. Ausência de mesários, substituições de urnas e trocas de colégios eleitorais formaram filas e ampliaram o tempo de votação. As sessões foram fechadas às 17h, mas eleitores seguiram em fila para registrar os votos em urna por mais de três horas, em alguns casos.

Às 22h deste domingo, ainda chegavam aparelhos para apuração no Ginásio Paulo Sarasate.

Ampliação de conselhos

Segundo o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), Raimundo Gomes de Matos, dois novos conselhos tutelares serão entregues ainda neste ano e serão comandados por eleitos no pleito passado para um mandato tampão. Outros dois estarão prontos no fim de 2024.

Quanto à posse dos eleitos neste ano, em Fortaleza, a regra é a seguinte: a prerrogativa de escolha em qual unidade trabalhará vai depender do número de votos. O primeiro colocado é, também, o primeiro a definir o seu destino, e assim sucessivamente. Essa etapa deve ocorrer no momento da capacitação, entre novembro e dezembro.

Veja a lista preliminar de suplentes para os Conselhos Tutelares da capital: