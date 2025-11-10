Conselheira é cassada após acusação de chamar menino de ‘macaco’ no Crato

A Justiça cassou o mandato de uma conselheira tutelar suspeita de injúria racial no Crato, no Interior do Ceará. Ela havia sido eleita em 2023.

Segundo a ação movida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), a conselheira teria chamado a criança de “macaco” em mensagens trocadas por uma rede social, em 2017.

O Diário do Nordeste opta por não divulgar o nome da conselheira para não identificar a criança envolvida no caso.

A decisão foi proferida no último dia 27 de outubro e divulgada na última semana.

Entenda o caso

Na decisão, assinada em 27 de outubro, o juiz responsável afirmou que ficou comprovado que a candidata não preenchia o requisito de reconhecida idoneidade moral necessário para exercer o cargo.