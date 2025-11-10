Lanche para o 2º dia do Enem: opções energéticas e leves para manter o pique

O segundo dia do Enem, marcado para o próximo domingo (16), exige preparo físico e mental. Os participantes enfrentam as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com 45 questões em cada área, o que demanda foco e energia constantes.

Para manter o rendimento, a nutricionista Amanda Barbosa recomenda lanches que ofereçam energia de forma equilibrada e duradoura. “Aposte em alimentos que liberem energia de forma lenta e constante, sem picos de glicose, que depois causam sono e cansaço”, orienta.

Alimentos que ajudam na concentração

Entre as opções ideais, estão frutas frescas, como banana, maçã, uva ou tangerina; oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas; barrinhas naturais e pequenos sanduíches integrais com recheios leves, com, por exemplo, requeijão, atum ou frango desfiado.

Segundo a especialista, é importante evitar alimentos com muito açúcar, farinha branca ou gordura ruim, que dão energia rápida, mas logo causam queda de rendimento e sonolência. “Comidas processadas e muito salgadas incham e atrapalham a concentração”, alerta.

Lanches práticos para levar no dia da prova

Durante a prova, vale apostar em lanches práticos e leves, como mix de frutas secas e castanhas, chips de banana ou batata-doce assados e um pequeno pedaço de chocolate 70% cacau. Frituras e doces devem ser deixados de lado.

Para levar na mochila, Amanda indica opções que resistem bem ao calor e ao transporte: banana ou maçã, mix de nuts em porções individuais, barrinha natural sem açúcar e chocolate amargo. Ela reforça: “Evite chocolates ao leite, balas, doces e alimentos industrializados com muitos aditivos, que podem dar sono ou causar desconforto intestinal".

A nutricionista ainda lembra da importância da hidratação: “A desidratação leve já diminui o foco e a memória". Amanda também orienta que, antes da prova, os candidatos façam refeições equilibradas e evitem feijão, frituras e molhos gordurosos, que podem causar gases, além de exageros em arroz, macarrão ou pão, pois o excesso de carboidrato também causa sono.