Morre, aos 116 anos, a freira brasileira Inah Canabarro, considerada a pessoa mais velha do mundo

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, conhecida como a pessoa mais velha do mundo, morreu na quarta (30) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aos 116 anos e 326 dias. A causa da morte não foi confirmada até o momento.

Agora, após o falecimento, o título de pessoa mais velha do mundo agora passa a ser de Ethel Caterham, que vive em Surrey, na Inglaterra. Atualmente, ela tem 115 anos e 252 dias, de acordo com o LongeviQuest, responsável pelo ranking dos mais velhos do mundo.

Inah se tornou a mulher mais velha ainda em janeiro deste ano, quando faleceu a japonesa Tomiko Itooka, no dia 29 de dezembro do ano passado.

Veja também País Conselho Tutelar proíbe pastor mirim Miguel Oliveira de pregar em igrejas e usar redes sociais País Vítima de capotamento furta carro de motorista que parou para ajudar

Quem era a brasileira considerada a mais velha do mundo?

Inah Canabarro Lucas nasceu em São Francisco de Assis, no RS, no dia 8 de junho de 1908. Inicialmente, ela dizia ter nascido em 27 de maio de 1908, mas pesquisas descobriram o nascimento deve ter ocorrido 11 dias depois. Logo após o nascimento, devido ao corpo magro, muitos disseram que ela não sobreviveria.

Nos dias de hoje, ela vivia na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre. Ela era torcedora do Internacional, e o futebol como uma das paixões de vida.

Em 2018, no 110º aniversário dela, o papa Francisco enviou uma benção apostólica. Sobre o segredo da longevidade, ela dizia: “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, disse ao se referir a Deus.