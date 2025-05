Advogado encontrado morto no Rio já havia sido internado com intoxicação por veneno

Um advogado identificado como José Francisco Abud, encontrado morto na própria residência, no Rio de Janeiro, nesta semana, havia passado por uma internação recente por conta de uma intoxicação causada por veneno. A informação é do Metrópole.

O profissional foi internado no dia 26 de março deste ano, no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campo dos Goytacazes. Apesar da intervenção, o estado de saúde foi considerado estável.

A morte do advogado foi comunicada pela 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ).

A causa da morte não foi divulgada.

POLÊMICAS E AFASTAMENTO

Abud estava suspenso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desde o início de março, por ter apresentado uma petição com ofensas racistas a uma juíza Helenice Rangel, do Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. A informação é do Migalhas.

Ele afirmou, em trecho do texto que se tornou público, que a magistrada era “afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites”.

Após a repercussão do documento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ) se manifestaram contra Francisco.

À época, o Ministério Público foi acionado para apurar o caso nas esferas criminal e disciplinar.

Além disso, a juíza Helenice Rangel processou o advogado por injúria.

