Foto de homem parado em frente a motel em Belém viraliza por suposta traição; entenda

A foto de um homem parado em frente a um motel de Belém movimentou, nesta sexta-feira (8), as redes sociais. "Quem tiver agora no Valency não saia ainda. Só um conselho", postou uma mulher no Twitter, se referindo a alguém que estivesse supostamente traindo o marido.

Valency é um motel localizado no bairro Val de Caes. A postagem repercutiu e chegou até a pessoa da imagem, que se "defendeu".

"Moça, sou eu aí. Tava tirando as medidas porque vamos fazer a reforma. To só trabalhando, juro!", disse Leonardo Pantoja.

De acordo com o G1, o homem é sócio de uma empresa de construção civil contratada para reformar dois motéis no bairro. Ele estava no local com a esposa arquiteta.

A mulher dele, inclusive, também está na foto, de rosa, só que, na fotografia, Leonardo a tampou. "Minha esposa é arquiteta da empresa que sou sócio. Na verdade, era ela que estava tirando as medidas e eu fui apenas para acompanhá-la, pra ela não ir sozinha", disse ele no Twitter.

Usuários da rede social começaram a brincar afirmando que a história era mentira. "Prove, pois não vejo uma trena na mão", provocou em tom de brincadeira uma pessoa, ao passo que Leonardo explicou: "a trena eletrônica está na mão da minha sócia e esposa, que está ao meu lado, de calça rosa".

Na série de publicações o homem ainda brincou: "Pelo menos a esposa estava ao meu lado. É uma dor de cabeça a menos".

Repercussão

Ao G1, Leonardo contou que está preocupado com a situação, apesar de ter levado tudo na brincadeira: "Sou pai de família, tenho esposa, filhos".

"Sei que a galera gosta de polêmica e fofoca, e que estão decepcionados com o final da história, seria muito mais legal de fosse traição. Mas é só trabalho mesmo, viu, galera. Bora seguir a vida e, pelo amor de Deus, juro que na próxima eu vou de capacete", publicou o empresário.