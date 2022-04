Jurista Dalmo Dallari morre em São Paulo aos 90 anos

Morreu em São Paulo, nesta sexta-feira (8), o jurista Dalmo de Abreu Dallari, aos 90 anos. A causa do óbito não foi comunicada. As informações são do G1.

Considerado um dos mais importantes juristas do Brasil, Dallari foi professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A família declarou em nota que o jurista deixou esposa, sete filhos, 13 netos e dois bisnetos, além de "várias gerações de alunos e seguidores, aos quais se dedicou em mais de 60 anos de magistério e atuação na promoção dos direitos humanos".

O velório deve ser realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. O horário do evento não foi divulgado no comunicado.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil