Onça-pintada ataca jacaré na água no Pantanal, mas perde batalha; veja vídeo

Uma onça atacou um jacaré no Pantanal em Porto Jofre, no Parque Estadual Encontro das Águas. Entretanto, a ação não foi bem-sucedida, já que o animal fez um movimento rotativo e mergulhou para longe do felino de grande porte.

As imagens são do veterinário Jorge Salomão, que fez visita ao Pantanal ainda no ano passado. O vídeo, publicado na época, começou a circular com mais força nas redes sociais só agora, talvez por conta do lançamento da novela 'Pantanal'. Veja:

Segundo Salomão publicou nas redes, ele estava de passagem para conhecer o ecossistema local e monitorando as onças. Nesse momento, presenciou o ataque da onça ao jacaré.

Refúgio

Atualmente, o Parque Estadual Encontro das Águas é considerado o maior refúgio do mundo para as onças-pintadas. Com 108 mil hectares, por lá é possível observar o Pantanal de perto.

Para observá-las, o melhor período é entre julho e final de setembro, considerando o período da seca na região. Nesses meses, elas ficam em busca de caça nas margens dos rios.

