Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (26/5)

A sorte pode estar a caminho. Júpiter chegou no signo de Gêmeos e permanece até maio de 2025. Onde Júpiter toca, potencializa, cresce e expande. E agora, o grande benéfico vai iluminar os assuntos geminianos: comunicação, trocas, vendas, interação e negociações. Existe um momento raro no céu, pois o Sol, Júpiter e Vênus estão alinhados em Gêmeos e as novidades vão chegar. Você não precisa ficar preso num único caminho, existem muitas opções. É tempo de experienciar, se adaptar e encontrar saídas. Faça escolhas e foque no que é importante.

Áries

Prepare-se para viver um ano de muita expansão. A chegada de Júpiter em Gêmeos vai trazer muito crescimento até maio de 2025. Nos próximos 12 meses foque nos estudos, cursos, especialização, filosofia, espiritualidade e autoconhecimento. Mesmo com o excesso de otimismo, muito cuidado para não se precipitar. Mas eu tenho certeza que cada descoberta vai lhe trazer muitas alegrias.

Touro

Júpiter inicia sua jornada em Gêmeos, marcando o início de um período de prosperidade até junho de 2025. Esta será a primeira vez em 12 anos que Júpiter estará nesta área da sua vida, trazendo oportunidades. Você vai colher os frutos do trabalho que realizou no último ano.

Gêmeos

Você se lembra de algo importante que viveu lá em 2012 e 2013? Ou em 2000 e 2001? Você está iniciando mais um ciclo de sorte e expansão, mas dessa vez será bem melhor do que nos anos anteriores. Até junho de

2025, uma boa oportunidade surgir em sua vida. Experimente novos caminhos, você será abençoado.

Câncer

Júpiter em Gêmeos vai trazer um pouco de silêncio para sua vida, marcando um período de introspecção e planejamento para você. Prepare para grandes mudanças que virão até maio de 2025. Aproveite para refletir sobre seus objetivos e o que você deseja alcançar. Cuide da sua saúde mental, psíquica e emocional.

Leão

Leonino(a), você vai ganhar uma energia maravilhosa para alcançar metas que você há muito deseja. Júpiter vai ampliar sua rede de contatos. Prepare-se para novas amizades e conexões com grupos e pessoas. Aceite os convites que surgirem nessa fase e seja proativo.

Virgem

Você terá um ano inteirinho de oportunidades e reconhecimento. Aproveite para focar na sua carreira, pois a última vez que Júpiter abençoou sua carreira foi entre 2012 e 2013. Tente se destacar no que você faz de melhor, pois até maio de 2025, o reconhecimento vai chegar.

Libra

Com Júpiter em Gêmeos em harmonia com Libra, tudo indica que você viverá um ano cheio de oportunidades incríveis. Intercâmbio, viagens internacionais, estudos, pesquisas, publicações e ensino superior estarão em alta. Aproveite para expandir seus horizontes.

Escorpião

Nos próximos 12 meses, com a entrada de Júpiter no signo de Gêmeos, você verá uma melhora significativa nas questões financeiras, com oportunidades de crescimento e ganhos inesperados. Junho promete ser um mês próspero. Você só precisa estar atento(a) às oportunidades que surgirem.

Sagitário

Nos próximos 12 meses muitas pessoas podem surgir na sua vida. Você pode ser abençoado pelo seu planeta regente, Júpiter, nas relações pessoais e profissionais. Prepare-se para um pedido de casamento, namoro ou quem sabe aquela assinatura de contrato. Prepare-se para colher os frutos.

Capricórnio

Você está iniciando um período de 12 meses repleto de oportunidades de trabalho e mudanças na rotina. Um novo projeto pode chegar na sua vida e trazer muita oportunidade de crescimento. Mas cuidado com os exageros na rotina, cuide da sua saúde. Aproveite esse trânsito para se organizar.

Aquário

Júpiter se muda para Gêmeos, trazendo 12 meses de crescimento para os relacionamentos amorosos. Este trânsito vai expandir suas paixões. Pode ser que você encontre um amor verdadeiro. Se você está pensando em ter filhos, este será um período propício para a gravidez. Se você trabalha com arte ou qualquer outra forma de expressão criativa, prepare-se para um ano de grandes realizações.

Peixes

Júpiter em Gêmeos vai expandir sua vida doméstica e familiar. Você tem 12 meses para comprar ou vender uma casa, fazer reforma ou até mesmo mudar de residência. Tente se conectar mais com sua família, pois o apoio dos seus familiares será fundamental, e você sentirá uma conexão mais forte com as pessoas que dividem o mesmo espaço doméstico com você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.