Boca Rosa lança novos produtos de marca própria nesta terça-feira (25)

A influenciadora digital Bianca Andrade lança, nesta terça-feira (25), a sua nova marca própria, a Boca Rosa. Por meio de uma live, a partir das 20h, a empresária do ramo da beleza vai apresentar ao público os novos produtos, criados de forma independente, e abrir a pré-venda no e-commerce da empresa.

Segundo o anúncio da marca, Bianca irá promover, durante a live, uma dinâmica entre os seguidores para presentear um press kit exclusivo. Além disso, a influenciadora vai dar um brinde para os primeiros compradores da marca.

O evento digital de lançamento ainda deve contar com tutoriais ao vivo para ajudar os consumidores a escolher o tom ideal da nova base, que tem forma de stick, com dicas para aplicação e usabilidade diária. Bianca Andrade prometeu dar spoilers dos próximos lançamentos da marca, que já conta com base, blush e pó compacto.

A promessa da empresária é oferecer ao mercado de maquiagem produtos multifuncionais, que promovam a diversidade da mulher brasileira. A Boca Rosa é a primeira marca do Brasil a ter 50 tons em sua linha de pele. A ideia é trazer praticidade para o uso das makes no dia a dia.

Após a pré-venda desta terça, os produtos de Boca Rosa estarão disponíveis a partir do dia 10 de julho no site oficial da marca. O público também poderá efetuar a compra em pontos de venda do varejo em todo o país.