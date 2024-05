Entenda confusão entre Bianca Andrade e Mari Maria que repercutiu nas redes

Pó solto ou pó compacto? Esse foi o motivo que levou as influenciadoras Bianca Andrade e Mari Maria a movimentarem as redes sociais com uma suposta 'troca de farpas'. Nos últimos dias, as influenciadoras digitais e empresárias do ramo da beleza defenderam suas preferências no quesito pó facial. Enquanto a dona da marca Boca Rosa Company defende que o uso do pó facial compacto tem mais vantagens, Mari defende as facilidades do pó solto.

Popularmente conhecida como Boca Rosa, a ex-BBB vai lançar sua linha autoral de maquiagem em junho de 2024 e desde o início do ano compartilha com seus seguidores os detalhes dos produtos e o processo de construção dos cosméticos.

A movimentação sobre o assunto "pó compacto x pó solto" começou quando Boca Rosa usou seu perfil para criticar um produto, o pó solto, que também faz parte da sua antiga linha de maquiagem com a Payot.

"Quem começou com essa história de trocar o pó compacto pelo pó solto? Foi um homem? Deve ter sido um homem. Porque mulher que já não tem tempo pra nada", comentou ela em um vídeo.

"A gente tem que trabalhar, cuidar de criança, cuidar de casa, ainda tem que pegar pó, bate, abre, joga aqui, voa tudo, suja a roupa. Isso é prático?", disse a influenciadora, que recebeu comentários de diversas pessoas, inclusive de outros famosos.

Mari Maria, por sua vez, publicou um vídeo no Instagram de sua marca, defendendo o pó solto. Ela também explica a diferença dos dois e traz informações sobre a confecção dos cosméticos.

"Será mesmo que foi um homem que criou o pó solto?, questiona a maquiadora ao iniciar o vídeo.

A fala foi interpretada pelos internautas como uma indireta para Boca Rosa, que logo deixou um comentário sobre o vídeo de Mari Maria em outro perfil. "Adorei o conteúdo, Mari Maria. Só um obs: a prensa feita no Brasil também é muito boa! Mercado brasileiro de cosmético tem dado uma aula, né? Nós fazemos parte disso", escreveu.

Mari Maria comentou: “É sobre o educacional e sobre a conscientização do nosso consumo! E claro, sobre evoluir o mercado do nosso Brasil com a qualidade que a gente merece.”

Apesar de serem discretas, a troca de farpas movimentou as redes sociais e deu o que falar. Achei algo meio passivo agressivo”, uma seguidora opinou sobre os comentários no Instagram. “Mari Maria explicou perfeitamente sobre a prensa, ai que preguiça da Bianca”, escreveu mais uma. “A Mari vem com embasamento e a Boca Rosa vem com o desespero”, disparou outra. “Resumo: o pó das duas vendendo o dobro hoje”, brincou outra.