Ex-marido de Ana Hickmann tem conta bancária investigada após movimentação de R$ 947 milhões

Alexandre Correa é alvo de novo inquérito suspeito de movimentar R$ 947 milhões, em uma conta de um banco britânico. O ex-marido de Ana Hickmann e Claudia Helena dos Santos, ex-assistente pessoal da apresentadora, teriam falsificados assinaturas para conseguir empréstimos e desviar parte do patrimônio da ex-modelo. O empresário nega valores e diz que está sendo vítima de perseguição.

"O caso é investigado por inquérito policial na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC. O conteúdo dos documentos apresentados é analisado e a autoridade policial aguarda a chegada de outros laudos periciais já requisitados para conclusão do caso", informou o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) a Folha de S. Paulo, em nota.

Ainda conforme o veículo paulista, as novas investigações ocorrem após documentos entregues pela defesa de Hickmann. O casal está separado desde novembro do ano de 2023, após a apresentadora denunciar o empresário por agressão.

A equipe jurídica da funcionária da Record TV não se pronunciou sobre o ocorrido.

Como foram as supostas movimentações

Todas as transações ocorreram para uma suposta conta no Barclays Bank, em Londres, na Inglaterra. Ao total teriam sido cinco movimentações. A primeira no valor de R$ 500 milhões e as outras nos seguintes valores:

16 de janeiro de 2021 - R$ 200 milhões

11 de março de 2022 - R$ 61,8 milhões

10 de maio de 2022 - R$ 15 milhões de

31 de agosto de 2022 - R$ 170,1 milhões

O que diz Alexandre Correa

O empresário nega as acusações e fala que está sendo perseguido pela apresentadora. "Se eu estivesse todo esse dinheiro na conta, eu estaria passando esse sofrimento todo, aguentando todo esse desaforo? R$ 500 milhões? Ah, por favor, né", disse.

Correa ainda disse que a ex-esposa seria "autofágica e mitomaníaca". "Não tem outra fonte. Somente essa louca que quer que eu seja dizimado em praça pública. Com tudo o que me acusaram até agora, eu continuo no mesmo lugar, com rede social ativa, com passaporte à disposição. No ano passado, ofereci meu sigilo bancário para abrir. Chega! Paciência tem limite. Que bobajada. Que coisa de gente tosca, limitada. É só aquela boia-fria da Ana Hickmann para fazer um negócio desse, com aquele Q.I de boia-fria dela, abaixo de 80, que ela é uma retardada mental. Desculpa, perdi a paciência. Só essa retardada mental da Ana Hickmann para apresentar um negócio desse. Quero ver alguém elencar um valor a mim. Quero ver mesmo. São 195 dias vivendo esse massacre. Eu estou de saco cheio, irmão", pontuou.